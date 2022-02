Basket | Meo Sacchetti | “Dovevamo far dimenticare il ko contro l’Islanda | il bilancio resta negativo”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Riscatto è stato per l’Italimpegnata questa sera al PalaDozza di Bologna nel quarto indella prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli azzurri si sono imposti, infatti, per 95-87, cancellando il brutto kogli islandesi della terza uscita e facendo la differenza soprattutto nel secondo tempo. I nostri portacolori hanno trovato il modo per fare male alla retroguardia avversaria e, grazie a un Amedeo Della Valle ispirato (26 punti), al pari di Michele Vitali (17 punti), il bersaglio è stato centrato. Agli ospiti non sono bastati i 30 punti di un eccezionale Fridriksson, insieme ai 16 di Gudmunsson e i 14 di Hlinason. “Non abbiamo disputato un grande primo quarto e poi i nostri sprazzi sono bastati per fare il break nel terzo. Nell’ultimo ci siamo messi un ...

Advertising

OA_Sport : #BASKET Meo Sacchetti si prende volentieri il successo contro l'Islanda, ma il bilancio di questa prima parte di qu… - MalenaSalas4 : RT @ultimenotizie: 'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale italia… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale italia… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ??'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale italiana di… - eleitaliana : RT @rtl1025: ??'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale italiana di… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Meo

Sacchetti per buona parte di secondo e terzo quarto (complessivamente 23 minuti di utilizzo, ... Ancora bloccato in Islanda, invece, l'head coach dell'Aquila, Lele Molin, assistente del c.t. ......soprattutto per non mettere in salita il cammino verso la prossima edizione dei Mondiali di. ...Sacchetti. Sappiamo che il nuovo sistema delle finestre durante la stagione dei club può ...Riscatto è stato per l'Italbasket impegnata questa sera al PalaDozza di Bologna nel quarto incontro della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli azzurri si sono imposti, infatti, per 95 ...Alla fine della gara con l'Islanda al PalaDozza il commento del coach dell'Italia Meo Sacchetti "Effettivamente abbiamo fatto ancora un pessimo primo tempo, poi nella ripresa abbiamo subito molto meno ...