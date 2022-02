Basket, Italia-Islanda 95-87: le pagelle degli azzurri. Della Valle e Michele Vitali pazzeschi, molto bene anche Mannion e Pajola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la sfida che ha visto l’Italia battere al PalaDozza di Bologna l’Islanda per 95-87 nella quarta giornata delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Gli azzurri hanno fornito un’ottima prova di fronte al pubblico bolognese, vendicando così la bruciante sconfitta subita in Islanda pochi giorni fa (107-105 dopo due tempi supplementari). Andiamo a riepilogare qui sotto le pagelle dei nostri portacolori dopo la vittoria di questa sera. Amedeo Della Valle 8: prestazione da incorniciare per la guardia Della Germani Brescia, che confeziona 26 punti in una serata magica come tante altre altre che il piemontese sta regalando in questa stagione (in Serie A, infatti, è il miglior realizzatore). Della Valle ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la sfida che ha visto l’battere al PalaDozza di Bologna l’per 95-87 nella quarta giornata delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Glihanno fornito un’ottima prova di fronte al pubblico bolognese, vendicando così la bruciante sconfitta subita inpochi giorni fa (107-105 dopo due tempi supplementari). Andiamo a riepilogare qui sotto ledei nostri portacolori dopo la vittoria di questa sera. Amedeo8: prestazione da incorniciare per la guardiaGermani Brescia, che confeziona 26 punti in una serata magica come tante altre altre che il piemontese sta regalando in questa stagione (in Serie A, infatti, è il miglior realizzatore)....

