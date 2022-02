Basket, Italia in campo contro l’Islanda con i colori dell’Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) La sfida tra Italia e Islanda, valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket, è iniziata nel segno dell’Ucraina. Al PalaDozza di Bologna è stato infatti osservato un minuto di silenzio ed è apparsa la scritta “Stop war now” sul maxi-schermo. Inoltre, molti giocatori dell’Italia sono scesi in campo con dei riferimenti al paese ucraino, vittima pochi giorni fa di un’invasione della Russia. Un’iniziativa a cui ha preso parte anche coach Meo Sacchetti, che sulla giacca sfoggia un fioco con i colori dell’Ucraina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) La sfida trae Islanda, valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di, è iniziata nel segno. Al PalaDozza di Bologna è stato infatti osservato un minuto di silenzio ed è apparsa la scritta “Stop war now” sul maxi-schermo. Inoltre, molti giocatori dell’sono scesi incon dei riferimenti al paese ucraino, vittima pochi giorni fa di un’invasione della Russia. Un’iniziativa a cui ha preso parte anche coach Meo Sacchetti, che sulla giacca sfoggia un fioco con i. SportFace.

