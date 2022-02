Basket femminile | Serie A1 2021-2022 | Schio inarrestabile | successo per la Virtus Bologna Parks trascina Campobasso

Leggi su oasport

(Di domenica 27 febbraio 2022) Si sono disputate quest’oggi quattro partite per la ventunesima giornata dellaA1 di. Rinviata a data da destinarsi Empoli-Broni (con Costa Masnaga-Lucca in programma mercoledì 2 marzo), sono scese in campo:-Faenza, San Martino di Lupari--Ragusa e Sesto San Giovanni-Moncalieri. Andiamo a riepilogare come sono andate le sfide di questa domenica diSEGAFREDO-E-WORK FAENZA 72-57 (20-14, 15-15, 23-8, 14-20) Nettodellasu Faenza per 72-57 nel derby dell’Emilia-Romagna. Le bolognesi salgono così al terzo posto in classifica (28 punti), mentre le ...