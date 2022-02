Basciano e Sophie litigano di nuovo al GF Vip: l’assurda motivazione e il “risvolto” di stanotte, ecco cosa è successo (Di domenica 27 febbraio 2022) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno litigato nuovamente. L’atmosfera di festa e l’allegria del Carnevale sono state interrotte da una lite “feroce” nella Casa del Grande Fratello Vip. “Non sto con una ragazza che non cucina per me!”, Basciano litiga con Sophie Basciano è apparso infastidito dalla presenza di Sophie durante un momento in un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 febbraio 2022)Codegoni e Alessandrohanno litigato nuovamente. L’atmosfera di festa e l’allegria del Carnevale sono state interrotte da una lite “feroce” nella Casa del Grande Fratello Vip. “Non sto con una ragazza che non cucina per me!”,litiga conè apparso infastidito dalla presenza didurante un momento in un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Monky_2405 : Ma poi non ho capito, Basciano si è risentito perché Sophie scherzava con Soleil, Antonio e Delia? E Manila lo difende pure…? #GFVIP - Lellamark : RT @SDevinu: Per colpa di Manila hanno discusso Sole, Sophie,Basciano e Lulù. Ditemi che tutti quanti avete capito che le ragazze non c’… - VeroFerrero96 : Non mi piace per niente l’atteggiamento toxic di Basciano. Sono già PIÙ volte che si comporta così e non va assolut… - Milly___555 : RT @SDevinu: Per colpa di Manila hanno discusso Sole, Sophie,Basciano e Lulù. Ditemi che tutti quanti avete capito che le ragazze non c’… - blogtivvu : Basciano e Sophie litigano di nuovo al GF Vip: l’assurda motivazione e il “risvolto” di stanotte, ecco cosa è succe… -