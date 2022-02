Barù non ha dubbi: con Jessica solo una bella amicizia e vuole chiudere la questione (Di domenica 27 febbraio 2022) “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata“ sono queste alcune delle considerazioni che nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP 6, Barù ha fatto in merito al suo rapporto con Jessica. La Selassiè non ha mai nascosto il suo interesse per Barù ed è sempre rimasta al suo fianco, in attesa che questo rapporto si evolvesse, dando il tempo all’uomo, per iniziare a provare qualcosa per lei. Qualcosa che però a quanto pare non è nata. Non c’è niente. Lo ha spiegato Barù che ieri, parlando con Soleil del suo rapporto con Jessica, ha ben spiegato che al momento prova un grande affetto per lei, ma solo come amica. E ha detto in modo molto esplicito che se gli fosse interessato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata“ sono queste alcune delle considerazioni che nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP 6,ha fatto in merito al suo rapporto con. La Selassiè non ha mai nascosto il suo interesse pered è sempre rimasta al suo fianco, in attesa che questo rapporto si evolvesse, dando il tempo all’uomo, per iniziare a provare qualcosa per lei. Qualcosa che però a quanto pare non è nata. Non c’è niente. Lo ha spiegatoche ieri, parlando con Soleil del suo rapporto con, ha ben spiegato che al momento prova un grande affetto per lei, macome amica. E ha detto in modo molto esplicito che se gli fosse interessato ...

