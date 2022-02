Barù battuta choc su Miriana, Biagio gli risponde duramente: “Sei un gran cafone, irrispettoso con…” (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri sera nella casa del Gf Vip durante la festa di Carnevale, Barù seduto sul divano vicino a Jessica, ha fatto una brutta battuta su Miriana, ovvero che il suo vestito era “da zoccol*). Oggi Biagio D’Anelli (il fidanzato della showgirl napoletana) ha voluto replicare a questa battuta e l’ha fatto sul suo profilo Instagram: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Barù sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e…” Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Ex dell’Isola dei ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri sera nella casa del Gf Vip durante la festa di Carnevale,seduto sul divano vicino a Jessica, ha fatto una bruttasu, ovvero che il suo vestito era “da zoccol*). OggiD’Anelli (il fidanzato della showgirl napoletana) ha voluto replicare a questae l’ha fatto sul suo profilo Instagram: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e…” Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip,, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Ex dell’Isola dei ...

barustanaccount : RT @sxjeru: Barù ha fatto una battuta in confessionale e lei ci è rimasta male. Ale, spillaaaaa #jerù - Karubdrl : Gianmaria con una battuta l'avrebbe fatta ridere e avrebbe fatto ridere anche Barú con lui si è sempre confidato ... #jeru - sonoariete_ : RT @M91P1: @Chiara200212 Ma che visibilità, è il suo fidanzato e ci sta che quella battuta le abbia dato fastidio!Biagio è sempre in TV di… - ValentinaCare20 : Il Don la guarda sempre. È stato l'unico a non accorgersi che sia rimasta male della battuta di Barù. #jeru - thats90s1 : @BaisiLaura basciano ha detto che dopo una battuta di Barú (forse in confessionale) lei si è spenta -

