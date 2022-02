Barcellona-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Barcellona-Athletic Bilbao, gara valevole per la 26a giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Guillermo Cuadra Fernández. Calcio d’inizio ore 21:00 al Camp Nou di Barcellona. Un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League la sfida di questa sera tra Barcellona e Athletic Bilbao. Con una partita in meno, i Blaugrana occupano il sesto posto a tre punti dalla quarta posizione occupata dall’Atletico Madrid. Reduce dal successo in campionato nell’ultimo turno per 4-1 in casa del Valencia, i catalani sono riusciti a rimediare quattro gol anche al Napoli in una partita vinta e dominata, che ha garantito il pass per gli ottavi di Europa League. In un ottimo momento di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 27 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 26a giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Guillermo Cuadra Fernández. Calcio d’inizio ore 21:00 al Camp Nou di. Un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League la sfida di questa sera tra. Con una partita in meno, i Blaugrana occupano il sesto posto a tre punti dalla quarta posizione occupata dall’Atletico Madrid. Reduce dal successo in campionato nell’ultimo turno per 4-1 in casa del Valencia, i catalani sono riusciti a rimediare quattro gol anche al Napoli in una partita vinta e dominata, che ha garantito il pass per gli ottavi di Europa League. In un ottimo momento di ...

