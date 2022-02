Barattoli di vetro della nutella: tantissime idee per riciclarli (Di domenica 27 febbraio 2022) Siete dei super golosi e in casa vostra non manca mai un barattolo della famosa crema spalmabile? Non gettate via il contenitore vuoto con queste idee lo potrete riutilizzare per creare degli oggetti unici ed originali. Ecco qualche esempio davvero strepitoso. Lampada da tavolo Ecco come un barattolo può essere trasformato in una simpatica lampada da tavolo. Ricordatevi di dipingere l’interno del contenitore di marrone e di aggiungere un paralume del vostro colore preferito. Fonte immagine Porta cancelleria e non solo Non sapete mai dove riporre gli arnesi che utilizzate durante i vostri lavori manuali? Riciclando un barattolo della crema di nocciole, potrete inserirli al suo interno. In questo progetto il coperchio è stato forato e il contenitore è stato completamente dipinto di bianco. Fonte immagine Vasetto vintage A ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 febbraio 2022) Siete dei super golosi e in casa vostra non manca mai un barattolofamosa crema spalmabile? Non gettate via il contenitore vuoto con questelo potrete riutilizzare per creare degli oggetti unici ed originali. Ecco qualche esempio davvero strepitoso. Lampada da tavolo Ecco come un barattolo può essere trasformato in una simpatica lampada da tavolo. Ricordatevi di dipingere l’interno del contenitore di marrone e di aggiungere un paralume del vostro colore preferito. Fonte immagine Porta cancelleria e non solo Non sapete mai dove riporre gli arnesi che utilizzate durante i vostri lavori manuali? Riciclando un barattolocrema di nocciole, potrete inserirli al suo interno. In questo progetto il coperchio è stato forato e il contenitore è stato completamente dipinto di bianco. Fonte immagine Vasetto vintage A ...

