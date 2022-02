Avete mai visto il figlio di Vanessa Incontrada, Isal è identico a lei: la foto è impressionante (Di domenica 27 febbraio 2022) Il figlio di Vanessa Incontrada, è identico a lei. Si chiama Isal ed è tutto la mamma, la somiglianza è veramente incredibile Con i suoi 44 anni di età, Vanessa Incontrada è ancora oggi una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nata nel 1978 a Barcellona, a soli 17 anni fa il suo ingresso nel mondo della moda. Muove i primi passi all’interno di brand internazionali per continuare poi la sua carriera lavorando in campagne pubblicitarie per Nivea, Team, Wind, Pupa, Mediaset Premium e Zalando. Il 1996 è l’anno in cui la donna si trasferisce a Milano. Ed è proprio qui che la sua carriera ha inizio. Proprio lo stesso anno in cui Vanessa Incontrada si stabilisce a Milano fa il suo ingresso in casa Mediaset ... Leggi su topicnews (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildi, èa lei. Si chiamaed è tutto la mamma, la somiglianza è veramente incredibile Con i suoi 44 anni di età,è ancora oggi una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nata nel 1978 a Barcellona, a soli 17 anni fa il suo ingresso nel mondo della moda. Muove i primi passi all’interno di brand internazionali per continuare poi la sua carriera lavorando in campagne pubblicitarie per Nivea, Team, Wind, Pupa, Mediaset Premium e Zalando. Il 1996 è l’anno in cui la donna si trasferisce a Milano. Ed è proprio qui che la sua carriera ha inizio. Proprio lo stesso anno in cuisi stabilisce a Milano fa il suo ingresso in casa Mediaset ...

