Auto sbanda e si ribalta nel Casertano | conducente ferito

Mondragone (Ce) – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, e in particolare del distaccamento di Mondragone sono intervenuti sulla strada statale 7 Quater in prossimità dell'uscita per Ditellandia in direzione Mondragone allertati da alcuni Automobilisti in transito che avevano visto un'Automobile sbandare per poi ribaltarsi, con il conducente rimasto incastrato nel suo interno. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la persona dalle lamiere del veicolo: l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

