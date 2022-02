'Attaccano le ambulanze, è stata una notte brutale' il nuovo video messaggio di Zelensky. (Di domenica 27 febbraio 2022) nuovo video messaggio sui social di Volodymyr Zelensky . Il presidente ucraino lancia l'appello ai tribunali internazionali raccontando la 'notte brutale ' appena trascorsa: 'Attaccano anche le ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022)sui social di Volodymyr. Il presidente ucraino lancia l'appello ai tribunali internazionali raccontando la '' appena trascorsa: 'anche le ...

