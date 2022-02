Atletica | Zaynab Dosso record italiano sui 60 metri | fulmine da 7 16 | spallata dopo 39 anni – VIDEO

Leggi su oasport

(Di domenica 27 febbraio 2022)ha realizzato il nuovodei 60! Una super volata dell’azzurra in occasione dei Campionati Italiani Indoor, capace di stampare un sublime 7.16 e di migliorare di tre centesimi il precedente primato: lo scorso 11 febbraio a Lodz aveva eguagliato il 7.19 timbrato da Marisa Masullo addirittura nel 1983, oggi in batteria aveva corso ancora in 7.19 e poi in finale ha saputo migliorarsi, ritagliandosi uno spazio importante nella storia dell’tricolore al coperto.non è partita in maniera brillante, poi si è distesa davvero brillantemente e ha saputo fare la differenza con un lanciato encomiabile. A questo punto la nostra portacolori può sognare davvero in grande in vista dei Mondiali Indoor, in programma ...