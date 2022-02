Atletica | Zaynab Dosso in versione iperuranica | record italiano dopo 39 anni Chi è la velocista azzurra?

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’italiana esulta per l’esplosione definitiva di un nome nuovo, balzato perentoriamente agli onori della cronaca sportiva negli ultimi mesi:, la ragazza capace di siglare il nuovosui 60 metriaddirittura 39! L’ha fatto saltare il banco ad Ancona, dove ha timbrato un roboante 7.16 e ha così migliorato di tre centesimi il primato che Marisa Masullo deteneva addirittura dal lontano 1983 e che l’aveva pareggiato due settimane fa a Lodz. Si è aperta una nuova era per lo sprint, che ora può esultare anche col settore femminilel’apoteosi di Marcell Jacobs alle Olimpiadi.aveva già ...

Eurosport_IT : ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica… - viky_82 : RT @Eurosport_IT: ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica #Doss… - infoitsport : Atletica, Zaynab Dosso galattica: record italiano sui 60 metri dopo 39 anni! Show da 7.16, sogno mondiale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, Jacobs campione nei 60 m, record per Zaynab Dosso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, Jacobs campione nei 60 m, record per Zaynab Dosso -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Zaynab

Che Dosso ? Al femminile è straordinariaDosso (Fiamme Azzurre) che nei 60 metri divora la ... 'Non solo Jacobs, per l'italiana prosegue l'onda lunga di Tokyo - le parole del presidente ...Al femminile superDosso (Fiamme Azzurre) che nei 60 metri divora la pista di Ancona con il record italiano di 7.16, tre centesimi meglio di quanto fatto in batteria (7.19), e già qualche ...L'atletica italiana esulta per l'esplosione definitiva di un nome nuovo, balzato perentoriamente agli onori della cronaca sportiva negli ultimi mesi: Zaynab Dosso, la ragazza capace di siglare il nuov ...Velocità azzurra da brividi agli Assoluti indoor di Ancona. Il campione olimpico Marcell Jacobs conquista il secondo titolo italiano consecutivo nei 60 metri con 6.55 (dopo il 6.57 della batteria), ne ...