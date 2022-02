Atletica | Zaynab Dosso galattica | record italiano sui 60 metri dopo 39 anni! Show da 7 16 | sogno mondiale

(Di domenica 27 febbraio 2022)vola in paradiso ad Ancona e realizza il nuovodei 60! Una super volata dell’azzurra in occasione dei Campionati Italiani Indoor, capace di stampare un sublime 7.16 e di migliorare di tre centesimi il precedente primato: lo scorso 11 febbraio a Lodz aveva eguagliato il 7.19 timbrato da Marisa Masullo addirittura nel 1983, oggi in batteria aveva corso ancora in 7.19 e poi in finale ha saputo migliorarsi, ritagliandosi uno spazio importante nella storia dell’tricolore al coperto. Una vera e propria magia da parte della 22enne reggiana, che è entrata in una nuova dimensione proprio in questa stagione e che39 anni ha saputo portare la velocità femminile italiana ai massimi livelli internazionali....

I risultati di giornata (in aggiornamento) 60 metri maschili: Marcell Jacobs stravince in batteria con 6'57 60 metri femminili:Dosso stravince in batteria con 7'19 e stabilisce il nuovo record italiano in finale con 7'16 800 metri femminili: Gaia Sabbatini vince in 2.01.08 la Serie 2 Salto in lungo con Larissa ...Da seguire con grande attenzioen anche i 60 metri femminili doveDosso cercherà un nuovo ... OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor dileggera : cronaca in ...Zaynab Dosso vola in paradiso ad Ancona e realizza il nuovo ... ritagliandosi uno spazio importante nella storia dell’atletica tricolore al coperto. Una vera e propria magia da parte della 22enne ...La DIRETTA testuale della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2022 di atletica: aggiornamenti live di domenica 27 febbraio ...