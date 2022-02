Atletica | Osakue vince il titolo italiano nel disco con 61 63 m

(Di domenica 27 febbraio 2022) Può sorridere Daisynella seconda giornata dei Campionati Italiani Invernali di lanci a Mariano Comense (Como). Grazie al suo 61,63 nel, la piemontese delle Giamme Gialle conquista il suo primoinvernale. L’atleta risponde “presente” al quarto lancio, dopo un avvio meno efficace (nullo-48,70-nullo), completa la prova con un 54,44 e un altro nullo. Consalgono sul podio anche Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre, 53,60 seconda) e Diletta Fortuna (Carabinieri, 50,20 terza), quest’ultima anche campionessa italiana promesse davanti ad Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta, 48,44) e Clelia D’Agostini (Bracco, 42,69).non ha mai frequentato la competizione negli ultimi anni per la concomitanza dei suoi impegni alla Angelo ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, #Osakue vince il titolo italiano nel disco con 61.63 - FidalPiemonte : #atletica #lanci Weekend tricolore a Mariano Comense. In palio i titoli italiani di lanci lunghi. Tra i big piemont… - pavisa1401 : RT @atleticaitalia: #atletica LANCI TRICOLORI ???? Sabato e domenica a Mariano Comense la finale dei Campionati Italiani invernali, 18 titoli… - atleticaitalia : #atletica LANCI TRICOLORI ???? Sabato e domenica a Mariano Comense la finale dei Campionati Italiani invernali, 18 ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Osakue

La Provincia di Como

Un impegno importante per l'Mariano, società organizzatrice in collaborazione con il ... Gli indiziati sono la martellista Sara Fantini e la discobola Daisy. La prima, finalista alle ...... nella prima fase regionale dei Campionati italiani invernali di. A Faenza (Ravenna) l'... La discobola Daisyriparte con 57,76 sulla pedana di Novara , al quinto turno, prima di ...Il primo acuto della sua stagione. La prima spallata. Daisy Osakue è la protagonista della seconda giornata dei Campionati Italiani Invernali di lanci a Mariano Comense (Como) grazie al suo 61,63 nel ...Un campionato italiano di altissimo livello. Oggi e domani il centro sportivo di via Santa Caterina a Mariano assegnerà i titoli tricolori di lanci invernali Un campionato italiano di altissimo livell ...