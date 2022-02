Atletica oggi, Campionati Italiani Indoor: orari 27 febbraio, programma, tv, streaming, big in gara (Di domenica 27 febbraio 2022) oggi domenica 27 febbraio va in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor 2022 di Atletica leggera. A ospitare la competizione sarà il PalaIndoor di Ancona: Si assegnano quindici titoli tricolori (individuali) per chiudere questo intenso fine settimana e la giornata si preannuncia decisamente spettacolare. Si tratta di una tappa cruciale di avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel fine settimana del 18-20 marzo. Marcell Jacobs è l’uomo più atteso. Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe anche avvicinarsi al record europeo (6.42). Da non perdere la grande ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)domenica 27va in scena la seconda giornata dei2022 dileggera. A ospitare la competizione sarà il Paladi Ancona: Si assegnano quindici titoli tricolori (individuali) per chiudere questo intenso fine settimana e la giornata si preannuncia decisamente spettacolare. Si tratta di una tappa cruciale di avvicinamento ai Mondiali, ina Belgrado (Serbia) nel fine settimana del 18-20 marzo. Marcell Jacobs è l’uomo più atteso. Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe anche avvicinarsi al record europeo (6.42). Da non perdere la grande ...

