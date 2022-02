Atletica, Marcell Jacobs passeggia in batteria ai Campionati Italiani: 6.57, finale alle 17.30 (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcell Jacobs vola leggero nelle batterie dei 60 metri ai Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto agevolmente al PalaIndoor di Ancona col tempo di 6.57 e staccando così il biglietto per la finale, in programma alle ore 17.30 nel capoluogo marchigiano. Il velocista lombardo ha passeggiato per i suoi standard, chiudendo col il tempo più alto di questo suo avvio di stagione. Marcell Jacobs non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, poi si è disteso senza particolari criticità e ha tagliato il traguardo in distensione, giustamente senza strafare e risparmiando le forze per l’atto conclusivo. Il 27enne si presenterà in pista per difendere il titolo tricolore ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)vola leggero nelle batterie dei 60 metri aiIndoor dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto agevolmente al PalaIndoor di Ancona col tempo di 6.57 e staccando così il biglietto per la, in programmaore 17.30 nel capoluogo marchigiano. Il velocista lombardo hato per i suoi standard, chiudendo col il tempo più alto di questo suo avvio di stagione.non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, poi si è disteso senza particolari criticità e ha tagliato il traguardo in distensione, giustamente senza strafare e risparmiando le forze per l’atto conclusivo. Il 27enne si presenterà in pista per difendere il titolo tricolore ...

