Atletica | Larissa Iapichino squalificata ai Campionati Italiani | cos’è successo? Il nullo misterioso

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ha dell’incredibile la vicenda che interessaaiIndoor dileggera. La saltatrice in lungo aveva commesso due nulli molto netti nelle prime due prove a disposizione ed era dunque con le spalle al muro per restare in corsa ad Ancona e continuare a inseguire il titolo tricolore. La toscana ha forzato tantissimo in occasione della terza prova e ha preso l’asse di battuta al millimetro. Il giudice ha alzato la bandiera bianca, ritenendo il salto valido. Si è infatti andati alla misurazione (6.50 metri) e cosìriusciva a guadagnarsi la possibilità di saltare altre tre volte e di andare a caccia della vittoria. Pochi minuti dopo, però, veniva ravvisato une la 19enne concludedeva anzitempo ...

Iapichino insegue il riscatto nel salto in lungo, specialità in cui vedremo anche Filippo ... OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera : cronaca in ...Tutto pronto per la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2022 di atletica leggera . Al Palaindoor di Ancona proseguono le gare. Tanta attesa per i 60 metri di ...anche su...Ha dell'incredibile la vicenda che interessa Larissa Iapichino ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La saltatrice in lungo aveva commesso due nulli molto netti nelle prime due prove a di ...E' polemica Larissa Iapichino agli assoluti indoor di Ancona 2022 di atletica. La figlia di Fiona May, dopo due salti nulli, va col terzo tentativo per entrare nei salti finali e ottiene 6.50. Davvero ...