Atletica, Gaia Sabbatini scatenata ai Campionati Italiani: infilza Bellò di forza e vince gli 800 di forza (Di domenica 27 febbraio 2022) Gaia Sabbatini ha vinto gli 800 metri ai Campionati Italiani Indoor, imponendosi con grandissima personalità ad Ancona. L’abruzzese ha trionfato col tempo di 2:01.07 al termine di un bellissimo spalla a spalla con Elena Bellò, la quale è partita a razzo e ha cercato di fare gara di vetta, poi nel finale ha provato a chiudere la porta, ma la sua compagna in Fiamme Azzurre ha trovato un varco all’interno sul rettilineo conclusivo e si è inserita in maniera perentoria, catapultandosi sul traguardo e siglando il terzo crono italiano di tutti i tempi (Bellò seconda in 2:01.45). Atletica, Marcell Jacobs passeggia in batteria ai Campionati Italiani: 6.57, finale alle 17.30 Una prestazione davvero di forza ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)ha vinto gli 800 metri aiIndoor, imponendosi con grandissima personalità ad Ancona. L’abruzzese ha trionfato col tempo di 2:01.07 al termine di un bellissimo spalla a spalla con Elena, la quale è partita a razzo e ha cercato di fare gara di vetta, poi nel finale ha provato a chiudere la porta, ma la sua compagna in Fiamme Azzurre ha trovato un varco all’interno sul rettilineo conclusivo e si è inserita in maniera perentoria, catapultandosi sul traguardo e siglando il terzo crono italiano di tutti i tempi (seconda in 2:01.45)., Marcell Jacobs passeggia in batteria ai: 6.57, finale alle 17.30 Una prestazione davvero di...

