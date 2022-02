Atletica | Crippa scrive la storia a Napoli | 1° italiano sotto l’ora nella mezza maratona

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 febbraio 2022) Yemandisintegra il primatodella, trionfando allaCity Half Marathon con il tempo di 59:26: nessun azzurro prima di lui era riuscito a correre lain meno di un’ora. Il 25enne trentino delle Fiamme Oro diventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). L’azzurro sfila il recorda Eyob Faniel che lo aveva portato a 1h00:07 nello scorso febbraio alladi Siena-Ampugnano, evento che aveva segnato proprio debutto di Yeman, con ritiro per infortunio dopo pochi chilometri. Oggi è tutto un altro: al rientro da sei settimane in altura a Iten, in Kenya, batte ...