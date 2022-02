Atletica | Crippa nella storia | 1° italiano sotto l' ora in mezza maratona

(Di domenica 27 febbraio 2022) L'azzurro trionfa a Napoli in 59'26", diventando il secondo europeo in ogni epoca NAPOLI - Yemandisintegra il primatodella, trionfando alla Napoli City Half Marathon ...

Oggi è tutto un altro: al rientro da sei settimane in altura a Iten, in Kenya, batte tutti gli africani sul traguardo del quartiere di Fuorigrotta, mettendo in fila i keniani Joshua Belet (59:...Tra gli italiani, oltre a, da segnalare anche la partecipazione di Iliass Aouani (Fiamme ... come il Golden Gala dileggera. Qui ci sono tutte le strutture per poter ospitare grandi ...Yeman Crippa disintegra il primato italiano della mezza maratona, trionfando alla Napoli City Half Marathon con il tempo di 59:26.MEZZA MARATONA NAPOLI - Il 25enne trentino delle Fiamme Oro trionfa alla Napoli City Half Marathon col tempo di 59'26": primo azzurro a scendere sotto l'ora.