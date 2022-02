Atletica, Campionati Italiani Indoor: Elisa Molinarolo domina l’asta, Dario Dester conduce l’eptathlon (Di domenica 27 febbraio 2022) Ad Ancona si è aperta l’ultima giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. In mattinata si è assegnato un titolo ed è quello del salto con l’asta femminile, dove Elisa Molinarolo ha superato 4.46 metri al primo tentativo, dopo aver commesso un errore a 4.41. La 28enne veneta ha migliorato di un centimetro il proprio personale al coperto e ha conquistato il secondo tricolore in sala dopo quello ottenuto nel 2020. L’azzurra ha avuto la meglio nell’atteso duello con Roberta Bruni (4.31) e poi ha anche tentato l’assalto a quota 4.56, incappando in tre errori alla misura he avrebbe rappresentato il suo personale assoluto (un centimetro meglio di quanto realizzato lo scorso anno all’aperto). A completare il podio è stata Maria Roberta Gherca (4.21). LIVE ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Ad Ancona si è aperta l’ultima giornata deidileggera. In mattinata si è assegnato un titolo ed è quello del salto confemminile, doveha superato 4.46 metri al primo tentativo, dopo aver commesso un errore a 4.41. La 28enne veneta ha migliorato di un centimetro il proprio personale al coperto e ha conquistato il secondo tricolore in sala dopo quello ottenuto nel 2020. L’azzurra ha avuto la meglio nell’atteso duello con Roberta Bruni (4.31) e poi ha anche tentato l’assalto a quota 4.56, incappando in tre errori alla misura he avrebbe rappresentato il suo personale assoluto (un centimetro meglio di quanto realizzato lo scorso anno all’aperto). A completare il podio è stata Maria Roberta Gherca (4.21). LIVE ...

Advertising

ItalianAirForce : #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. N… - andreastoolbox : Campionati italiani assoluti ad Ancona: è il giorno di Jacobs e Larissa Iapichino | Sky Sport - sportli26181512 : Campionati italiani assoluti ad Ancona: è il giorno di Jacobs e Larissa Iapichino: Seconda giornata dei Campionati… - lextraweb : Atletica, il viterbese Giancarlo Bartocci è bronzo nella Marcia ai Campionati Europei Indoor in Portogallo -… - debora_corbi : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… -