Atletica: Assoluti indoor. Jacobs a 6'55, Dosso primato a 7'16

Ad Ancona tre nulli per Larissa Iapichino, Vallortigara salta 1,92 ANCONA - Velocità azzurra da brividi agli Assoluti indoor di Ancona. Il campione olimpico Marcell Jacobs conquista il secondo titolo ...

tonnogobbo : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2022 @crazylongjumper vince gli Assoluti davanti al pubblico italiano in visibilio ???? 6.55 per il due… - glooit : Atletica: Assoluti; Jacobs campione italiano 60 m, Dosso record leggi su Gloo - viaggiemaratone : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2022 @crazylongjumper vince gli Assoluti davanti al pubblico italiano in visibilio ???? 6.55 per il due… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, Jacobs campione nei 60 m, record per Zaynab Dosso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, Jacobs campione nei 60 m, record per Zaynab Dosso -