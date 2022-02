Atletica: Assoluti indoor Ancona, vittoria di Jacobs in 6.55 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ancona, 27 feb. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 ai Giochi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs (Fiamme Oro) ha vinto il titolo italiano dei 60 metri agli Assoluti indoor di Ancona. L'azzurro si è imposto nella finale con il tempo di 6.55 dopo che in batteria aveva chiuso in 6.57. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022), 27 feb. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 ai Giochi di Tokyo 2020 Marcell(Fiamme Oro) ha vinto il titolo italiano dei 60 metri aglidi. L'azzurro si è imposto nella finale con il tempo di 6.55 dopo che in batteria aveva chiuso in 6.57.

