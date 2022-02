Atletica, Assoluti indoor 2022 seconda giornata. Ancora si infiamma per Marcell Jacobs! Pesisti, Dosso e Iapichino vogliono stupire (Di domenica 27 febbraio 2022) giornata ricchissima di contenuti e spunti, la seconda e ultima ai Campionati Assoluti indoor di Atletica leggera di Ancona che hanno nel doppio campione olimpico (100 e 4×100) Marcell Jacobs la star più luminosa e attesa e che rendono elettrizzante e seguita in tante parti del mondo la sessione odierna di gare. Partiamo proprio da qui, dai 60 piani uomini che sono senza dubbio la gara più attesa della due giorni marchigiana. Marcell Jacobs si presenterà a Belgrado da grande favorito nella gara di cui è Campione Europeo in carica, i 60 piani e oggi vorrà confermarsi sui livelli delle scorse settimane, dopo che qualche competitor lo ha avvicinato. Tre vittorie su tre, nei meeting internazionali: 6”51 a Berlino, 6”49 a Lodz, 6”50 a Liévin, record italiano solo sfiorato e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)ricchissima di contenuti e spunti, lae ultima ai Campionatidileggera di Ancona che hanno nel doppio campione olimpico (100 e 4×100)Jacobs la star più luminosa e attesa e che rendono elettrizzante e seguita in tante parti del mondo la sessione odierna di gare. Partiamo proprio da qui, dai 60 piani uomini che sono senza dubbio la gara più attesa della due giorni marchigiana.Jacobs si presenterà a Belgrado da grande favorito nella gara di cui è Campione Europeo in carica, i 60 piani e oggi vorrà confermarsi sui livelli delle scorse settimane, dopo che qualche competitor lo ha avvicinato. Tre vittorie su tre, nei meeting internazionali: 6”51 a Berlino, 6”49 a Lodz, 6”50 a Liévin, record italiano solo sfiorato e ...

Advertising

StampaCuneo : Assoluti di atletica: Andrea e Anna protagonisti nelle prove multiple - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… - SimoneBonanni_ : RT @atleticaitalia: #atletica Il palaindoor si illumina con i colori della bandiera #Ucraina. Agli Assoluti #indoor2022 viene celebrato un… - aibexint : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… - EvelynBruno14 : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… -