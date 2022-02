Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022 vince C’è Posta per te a 4,7 milioni (Di domenica 27 febbraio 2022) Ascolti Tv ieri sabato 26 febbraio 2022 Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022 Ascolti ieri con Affari Tuoi su Rai 1 che parte alle 20:40 e C’è Posta per Te su Canale 5, gli speciali di Rai 2 e Rete 4 dedicati all’invasione russa in Ucraina. I programmi del giorno di ieri. Per conoscere i programmi di stasera in tv consulta la nostra guida tv. Prima serata Canale 5C’è Posta per Te 4.700 milioni e 26.3% (21:31 00:46) 15-64 Commerciale 29% 3.025 mln 15-34 Giovani 38.1% 755 mila +55 Adulti 22.2% 2.212 mln Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia 3.953 milioni e 17.4% (dalle 20:44 alle 22:40) + 2.458 milioni e 14% (dalle 22:40 a 00:00 con il pacco celebrity) 15-64 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 febbraio 2022)Tv ieri26Tv26ieri con Affari Tuoi su Rai 1 che parte alle 20:40 e C’èper Te su Canale 5, gli speciali di Rai 2 e Rete 4 dedicati all’invasione russa in Ucraina. I programmi del giorno di ieri. Per conoscere i programmi di stasera in tv consulta la nostra guida tv. Prima serata Canale 5C’èper Te 4.700e 26.3% (21:31 00:46) 15-64 Commerciale 29% 3.025 mln 15-34 Giovani 38.1% 755 mila +55 Adulti 22.2% 2.212 mln Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia 3.953e 17.4% (dalle 20:44 alle 22:40) + 2.458e 14% (dalle 22:40 a 00:00 con il pacco celebrity) 15-64 ...

Advertising

CinguettaTV : Anche questo sabato #CePostaPerTe non da respiro a rai1 che con i mezzucci di #Affarituoi perde ampiamente la gara… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 26 febbraio 2022· C’è Posta per Te 26.3% (4.7 mln), Affari Tuoi 17.4%-14% (3.9 mln – 2.4 mln) htt… - zazoomblog : Gli ascolti del sabato: C’è posta per te cala sotto i 5 milioni Amadeus prova a resistere - #ascolti #sabato:… - CrescenzoFilo : RT @nicolasavoia: Scendono gli ascolti del sabato sera, #CePostaPerTe 4.702.000 (26,30%) #AffariTuoiFormatoFamiglia diviso in due: 3.953.00… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 26 febbraio 2022 - #Ascolti #sabato #febbraio -