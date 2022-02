Arbitro donna denuncia insulti sessisti, squalificato allenatore (Di domenica 27 febbraio 2022) Una donna Arbitro di vent'anni sarebbe stata oggetto di "numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso" da parte dell'allenatore e di "sostenitori, e calciatori non meglio ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Unadi vent'anni sarebbe stata oggetto di "numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso" da parte dell'e di "sostenitori, e calciatori non meglio ...

Arbitro donna denuncia insulti sessisti, squalificato allenatore LA SPEZIA, 27 FEB - Una donna arbitro di vent'anni sarebbe stata oggetto di "numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso" da parte dell'allenatore e di "sostenitori, e calciatori no ...

