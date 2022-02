Annunciati i nuovi giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto (Di domenica 27 febbraio 2022) La nona generazione Pokémon arriva a fine 2022 con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, due nuovi titoli Annunciati oggi durante il Pokémon Presents. La nuova regione, dal nome ancora ignoto, sembra essere ispirata alla Spagna, come si può notare dalle similitudini tra alcuni palazzi. I tre Pokémon iniziali si chiameranno Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. I giocatori avranno outfit diversi in base alla versione di gioco scelta e potranno poi esplorare la regione completamente open world; sembra infatti che i nuovi titoli uniscano il gameplay classico dei giochi Pokémon a quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) La nona generazionearriva a fine 2022 con, duetitolioggi durante ilPresents. La nuova regione, dal nome ancora ignoto, sembra essere ispirata alla Spagna, come si può notare dalle similitudini tra alcuni palazzi. I treiniziali si chiameranno Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. I giocatori avranno outfit diversi in base alla versione di gioco scelta e potranno poi esplorare la regione completamente open world; sembra infatti che ititoli uniscano il gameplay classico deia quello di ...

