"Anche l'Italia deve essere pronta alla guerra". Generale Bertolini, il mondo è cambiato: l'atto ostile che può scatenare Putin (Di domenica 27 febbraio 2022) "Noi Italiani abbiamo sempre rimosso l'idea della guerra. Invece bisogna essere preparati". Il Generale Marco Bertolini, paracadutista e già comandante delle Forze speciali, intervistato dal Giorno, parla della guerra in Ucraina, mettendo in guardia Anche il nostro Paese. Riferendosi agli Stati Uniti di Joe Biden, poi, il Generale ha spiegato: "Premono verso una riedizione della guerra fredda e l'Europa in questo senso rischia di essere un campo di battaglia". Parlando della rischio che la guerra degeneri fino al ricorso al nucleare, Bertolini è stato piuttosto rassicurante: "Qualche scaramuccia è teoricamente possibile, per quanto improbabile, ma a nessuno conviene un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) "Noini abbiamo sempre rimosso l'idea della. Invece bisognapreparati". IlMarco, paracadutista e già comandante delle Forze speciali, intervistato dal Giorno, parla dellain Ucraina, mettendo in guardiail nostro Paese. Riferendosi agli Stati Uniti di Joe Biden, poi, ilha spiegato: "Premono verso una riedizione dellafredda e l'Europa in questo senso rischia diun campo di battaglia". Parlando della rischio che ladegeneri fino al ricorso al nucleare,è stato piuttosto rassicurante: "Qualche scaramuccia è teoricamente possibile, per quanto improbabile, ma a nessuno conviene un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dall'Italia anche aiuti militari. In arrivo un nuovo decreto. Raddoppiano gli aerei in Romania #ANSA - CoachConceicao : Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a vo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'L'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche su Swift'. Telefonata del premier con Zelensky:… - pinklight22 : RT @NeffaNeruda: #Annunziata ha anche il coraggio di dire che la comunità ucraina in Italia “non è trattata benissimo”… proprio lei… quella… - FrancescoLopane : RT @jacopo_iacoboni: I leader di: Commissione Europea Francia Italia Germania Uk Usa Canada annunciano che alcune banche russe saranno rim… -