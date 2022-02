«Anche le riserve deludono» | Vidal si scaglia contro la Gazzetta – FOTO

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il centrocampista dell’Inter, Arturo, non ha certamente preso bene le critiche ricevute dalladello Sport Non è sicuramente il momento più sereno per l’Inter e per i suoi giocatori. Questa mattina, Arturo, si è reso protagonista di un’uscita decisamente poco adatta nei confronti di Vincenzo D’Angelo, giornalista de Ladello Sport. Con una storia Instagram, il cileno ha risposto all’articolo che sottolineava le scarse prestazioni dell’ultimo periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, #Vidal si scaglia sui social contro le critiche ?? - ENRICO27218318 : RT @michele_geraci: @federicofubini Il blocco delle riserve monetarie della Russia sarebbe il crollo del sistema internazionale basato sul… - o1o1oooo11111o : @crypto_gateway La dualità delle cose è sempre onnipresente. Leggeremo anche di come è riuscito Putin a salvaguarda… - PandArancio : RT @it_inter: Allarme Inter, ora deludono anche le riserve: da #Vidal a #Sanchez, #Darmian e #Dimarco incidono meno, #Gagliardini poco impi… - it_inter : Allarme Inter, ora deludono anche le riserve: da #Vidal a #Sanchez, #Darmian e #Dimarco incidono meno, #Gagliardini… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche riserve

La Gazzetta dello Sport

Contento di fare cosa graditaa Zoe, senza tentennamenti chiederà conferma a Ridge. Ma Zoe, ... al punto di sbottare e senza troppe, chiedere coraggiosamente al fidanzato di ritirare la ...Provvedimenti a cui l'esecutivo sta già lavorando auspicandocontributi di Gnl, ossia il gas ... poiché gli stoccaggi rappresentati dai depositi con lestrategiche di gas naturale sono ...Gli Stati Uniti, l'Ue, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato l'espulsione di alcune banche russe dal sistema di pagamenti globali Swift. Fatti e scenari (non solo per la Russia) ...Siamo in Guerra. E non è un modo di dire guardando le immagini delle tv. No, siamo in guerra anche noi. È in guerra anche l’Italia. Dopo 70 anni di pace siamo di nuovo in Guerra. Prima ne prendiamo at ...