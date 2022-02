Amicizia speciale tra Giulia Salemi e Dayane: le dolci parole dell’ex gieffina (FOTO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Giulia Salemi e Dayane Mello l’Amicizia speciale anche dopo l’avventura al Grande Fratello Vip: la dolce dedica dell’ex gieffina Le due ex gieffine Giulia Salemi e Dayane Mello di recente hanno condiviso insieme l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5. La Salemi e la Mello sono amiche da tantissimi anni, dal noto red carpet di Venezia dove entrambe hanno indossato un look da sballo con un super spacco indimenticabile. La modella negli ultimi mesi ha raggiunto il Brasile, la sua città d’origine per iniziare una nuova avventura televisiva nel reality show, La Fazenda. Nonostante la distanza, Giulia è rimasta al suo fianco e l’ha sostenuta e tifo per lei anche in questa nuova ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022)Mello l’anche dopo l’avventura al Grande Fratello Vip: la dolce dedicaLe due ex gieffineMello di recente hanno condiviso insieme l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5. Lae la Mello sono amiche da tantissimi anni, dal noto red carpet di Venezia dove entrambe hanno indossato un look da sballo con un super spacco indimenticabile. La modella negli ultimi mesi ha raggiunto il Brasile, la sua città d’origine per iniziare una nuova avventura televisiva nel reality show, La Fazenda. Nonostante la distanza,è rimasta al suo fianco e l’ha sostenuta e tifo per lei anche in questa nuova ...

Advertising

GuedesSofia : RT @361_magazine: - 361_magazine : - applefruit84 : @AXBproduction questi siete voi, in questi mesi che vi abbiamo visto. Non vi perdete, mantenete il vostro rapporto… - Savemeaa1 : Il modo in cui Mattia e Christian mi faranno piangere per sempre, questa amicizia ?????? Un grazie speciale a Cosmary #Amici21 - Soleilpromessaa : petizione per “luigi e carola in amicizia speciale” ? dove si firma? #Amici21 -