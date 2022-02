Amici Serale, tutti i dettagli: la finale è a rischio, fan preoccupati (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono usciti numerosi dettagli riguardo il Serale di Amici 21, che inizierà fra pochi giorni. Ecco tutte le informazioni e perchè la finale, di cui dovrebbe esserci già la data sui palinsesti, risulta essere a rischio. Durante la puntata di Amici 21 che è andata in onda il 27 febbraio, Maria De Filippi ha fatto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono usciti numerosiriguardo ildi21, che inizierà fra pochi giorni. Ecco tutte le informazioni e perchè la, di cui dovrebbe esserci già la data sui palinsesti, risulta essere a. Durante la puntata di21 che è andata in onda il 27 febbraio, Maria De Filippi ha fatto L'articolo proviene da Inews24.it.

