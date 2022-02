Amici 21, Maria De Filippi annuncia l'ultimo DayTime prima del serale (Di domenica 27 febbraio 2022) Tante le vicende che si sono verificate all'interno della puntata di Amici di Maria, di domenica 27 febbraio 2022. In apertura non sono mancati gli auguri di buon compleanno per Luigi da parte della De Filippi, il quale ha spento 21 candeline. Anche questa volta Raimondo Todaro non è potuto essere presente fisicamente, ma con il collegamento da casa non ci sono stati intoppi particolari. Ospiti Il Volo, i quali hanno assegnato dei voti abbastanza decisivi. Con il serale di Amici in dirittura d'arrivo, ecco che gli allievi sono in fermento per aggiudicarsi la maglia. I posti a disposizione sono 14 in totale e, se cinque di essi sono già stati assegnati nelle scorse settimane, in questa puntata ne sono stati assegnati altri quattro! Amici 21, Nunzio salvato da Raimondo e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) Tante le vicende che si sono verificate all'interno della puntata didi, di domenica 27 febbraio 2022. In apertura non sono mancati gli auguri di buon compleanno per Luigi da parte della De, il quale ha spento 21 candeline. Anche questa volta Raimondo Todaro non è potuto essere presente fisicamente, ma con il collegamento da casa non ci sono stati intoppi particolari. Ospiti Il Volo, i quali hanno assegnato dei voti abbastanza decisivi. Con ildiin dirittura d'arrivo, ecco che gli allievi sono in fermento per aggiudicarsi la maglia. I posti a disposizione sono 14 in totale e, se cinque di essi sono già stati assegnati nelle scorse settimane, in questa puntata ne sono stati assegnati altri quattro!21, Nunzio salvato da Raimondo e ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Ascoltiamoci un po' di Händel nella sua pura e potente energia di 'Rinaldo' che abbiamo messo in scena qualche t… - MARI151280 : @Il_Raffaele_ Piacere Maria Lucia X gli amici Mari - alian_maria : RT @DantiNicola: Ecco i consigli per la lettura dell'ambasciata russa: #IlFattoQuotidiano. No, purtroppo non sono sorpreso. Chi fossero gli… - GaetanoRizzo18 : @alian_maria @lucianocapone Ok, e dunque si arriva a sparare ad amici e parenti? - HaroldAndLoueh_ : Beh che direbbi forse quest'anno lo seguo sto' amici de maria -