"Aiutiamoli ad andare all'inferno". Ucraina, ecco la tattica dei cartelli stradali per fermare il nemico (Di domenica 27 febbraio 2022) Per depistare le colonne dell'esercito invasore, si mobilita anche l'ente pubblico che si occupa della rete stradale Ucraina. Il consiglio, diffuso ieri sulla pagina Facebook dell'Ukrawtodor, consiste nel far perdere la bussola ai conducenti dei carri armati e attirarli in trappola. Perciò, si indica la prima priorità nello smontaggio della segnaletica stradale su tutte le strade del Paese: cartelli indicatori e nomi dei centri abitati vanno tolti e consegnati alle autorità locali, che poi provvederanno. «Il nemico - afferma l'ente anche su Telegram - non può orientarsi in base al terreno. Aiutiamolo ad andare dritto all'inferno». La tattica di guerra arriva dopo l'invito dell'esercito ucraino alla popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Per depistare le colonne dell'esercito invasore, si mobilita anche l'ente pubblico che si occupa della rete stradale. Il consiglio, diffuso ieri sulla pagina Facebook dell'Ukrawtodor, consiste nel far perdere la bussola ai conducenti dei carri armati e attirarli in trappola. Perciò, si indica la prima priorità nello smontaggio della segnaletica stradale su tutte le strade del Paese:indicatori e nomi dei centri abitati vanno tolti e consegnati alle autorità locali, che poi provvederanno. «Il- afferma l'ente anche su Telegram - non può orientarsi in base al terreno. Aiutiamolo addritto all'». Ladi guerra arriva dopo l'invito dell'esercito ucraino alla popolazione ain ogni modo possibile le forze russe, ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @ultimenotizie: L'agenzia statale ucraina per la gestione delle strade ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali strad… - LauraGr91638282 : RT @ultimenotizie: L'agenzia statale ucraina per la gestione delle strade ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali strad… - Puntoeblasta : RT @ultimenotizie: L'agenzia statale ucraina per la gestione delle strade ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali strad… - Gioooxi : RT @ultimenotizie: L'agenzia statale ucraina per la gestione delle strade ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali strad… - soniap1975 : RT @ultimenotizie: L'agenzia statale ucraina per la gestione delle strade ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali strad… -