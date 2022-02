Affari Tuoi Formato Famiglia quanto hanno vinto ieri sabato 26 febbraio

(Di domenica 27 febbraio 2022)26su Rai 1in ondasu Rai 1262022 la seconda puntata, anche in streaming su Rai Play, a partire dalle 20:35 subito dopo il Tg. Evitando così un Amadeus che dà la linea a se stesso con un salto tra i Soliti Ignori e. Il gioco dei pacchi è tornato in una nuova versione e dopo quella matrimoniale condotta da Carlo Conti, stavolta giocano le famiglie. Affiancato da Giovanna Civitillo, Amadeus accompagna gli spettatori in due partite di ...

Advertising

RaiUno : Ricordate 'il gioco dei pacchi? ?? Torna con una versione inedita dal titolo 'Affari Tuoi Formato Famiglia' ?? Con Am… - pensierivforme : RT @s0ftjake: Dargen si è rubato un cell di una del pubblico di Affari Tuoi, DEGNO EREDE DI PIERO PELÙ - sabrinsky1 : RT @s0ftjake: Dargen si è rubato un cell di una del pubblico di Affari Tuoi, DEGNO EREDE DI PIERO PELÙ - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 26 febbraio 2022: Affari tuoi, C'è Posta per te, Insider, dati Auditel e share - LaGio___ : RT @s0ftjake: Dargen si è rubato un cell di una del pubblico di Affari Tuoi, DEGNO EREDE DI PIERO PELÙ -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Tuoi

Su Rai 1 'Formato Famiglia ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Canale 5 risponde con il programma "C'è Posta per Te', che raccoglie .000 spettatori pari al % di share. Su ...Proponete un'attività da fare insieme aicari per passare del tempo gradevole con loro. Non ... Le stelle impertinenti vi distrarranno non poco daglie dagli impegni di lavoro. In merito ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 febbraio 2022? Su Rai 1 è andato in onda il gioco Affari tuoi formato famiglia, con Amadeus. Su Rai 2 F.B.I. Su Rai 3 ...Affari Tuoi Formato Famiglia stasera su Rai 1 sabato 26 febbraio con Amadeus, come funziona il gioco chi sono gli ospiti di stasera ...