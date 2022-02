Aerei da guerra europei per l’Ucraina. I dettagli del piano (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Unione Europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi all’Ucraina per un valore di 500 milioni di dollari. È la prima volta, nella storia delle istituzioni comunitarie, che vengono inviate armi a un paese sotto attacco. Tra queste anche assetti pesanti come jet da combattimento, ha detto il capo della politica estera Ue, Josep Borrell, che ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle richieste di aiuto dell’ucraino Dmitry Kuleba. La decisone — che anticipa un primo negoziato per la tregua organizzato in Bielorussia — spazza via tabù politici che durano da anni ed è mossa dall’immotivata campagna militare lanciata da Vladimir Putin contro l’Ucraina. Un’invasione che procede a rilento sia per il valore dimostrato dai militari di Kiev sia perché i comandanti russi sembrano aver preso per ora decisioni tattiche non giuste. Le nuove armi inviate ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Unione Europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi alper un valore di 500 milioni di dollari. È la prima volta, nella storia delle istituzioni comunitarie, che vengono inviate armi a un paese sotto attacco. Tra queste anche assetti pesanti come jet da combattimento, ha detto il capo della politica estera Ue, Josep Borrell, che ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle richieste di aiuto dell’ucraino Dmitry Kuleba. La decisone — che anticipa un primo negoziato per la tregua organizzato in Bielorussia — spazza via tabù politici che durano da anni ed è mossa dall’immotivata campagna militare lanciata da Vladimir Putin contro. Un’invasione che procede a rilento sia per il valore dimostrato dai militari di Kiev sia perché i comandanti russi sembrano aver preso per ora decisioni tattiche non giuste. Le nuove armi inviate ...

Advertising

LaStampa : Guerra in Ucraina, Kiev resiste: assediata da bombe e attacchi aerei la capitale non si piega - SimoneAlliva : 'Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti… - Corriere : L’Italia domani invierà soldati e aerei in Romania per rafforzare il «fianco Est» della Nato - Renatoogni : @RosaG730 Devi avere pazienza. Abbiamo più armi nucleari noi che tutto il resto del mondo. L'Italia é una portaerei… - CapitanHarlok6 : RT @PMO_W: @colvieux @MelgerTina No, ma come spiega bene MoA che cito, inviare contingenti aerei di Stati Membri UE a Kiev è una dichiarazi… -