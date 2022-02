Addio Gina | regina del PalaVeneto È stata la storica custode con il marito Carlo | domani l' addio nel giorno dell' 80Â°compleanno

(Di domenica 27 febbraio 2022) ANCONA - Ancona perde la redel. Si è spenta ieri notteCeccarelli, 80 anni, personaggio amato e benvoluto da tutti. Per quasi mezzo secolo èpunto di riferimentoo ...

Quella di Gina è stata una vita spesa accanto al marito Carlo. Hanno creato una famiglia modello con i figli Roberto e Giusy e le nipoti Erica e Camilla. Nonna Gina fino all'ultimo ha sempre avuto un ... La donna si è spenta all'età di 80 anni Ancona dice addio alla regina del Palaveneto. Si è spenta nella notte tra venerdì e sabato Gina Ceccarelli, 80 anni, personaggio amato e benvoluto da tutti per ... ANCONA - Ancona perde la regina del PalaVeneto. Si è spenta ieri notte Gina Ceccarelli, 80 anni, personaggio amato e benvoluto da tutti. Per quasi mezzo secolo è stata punto ...