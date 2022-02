A Napoli record italiano di Yeman Crippa nella mezza maratona (Di domenica 27 febbraio 2022) Nuovo record italiano alla Napoli City Half Marathon. Lo ha stabilito l'azzurro Yemaneberhan Crippa che ha corso la distanza in 59'26". Il precedente primato apparteneva a Eyob Faniel (1h00'07"). Alle ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) NuovoallaCity Half Marathon. Lo ha stabilito l'azzurroeberhanche ha corso la distanza in 59'26". Il precedente primato apparteneva a Eyob Faniel (1h00'07"). Alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli record Crippa nella storia, primo italiano sotto l'ora nella mezza maratona Yeman Crippa disintegra il primato italiano della mezza maratona, trionfando alla Napoli City Half Marathon con il tempo di 59:26: nessun azzurro prima di lui era riuscito a correre ...dal record ...

Atletica, Yeman Crippa surreale: record italiano di mezza maratona, scende sotto l’ora e vince a Napoli battendo gli africani Yeman Crippa semplicemente vertiginoso a Napoli! L'azzurro ha vinto la Mezza Maratona nella città partenopea, riuscendo a sconfiggere la nutritissima e accreditata pattuglia africana e siglando il nuo ...

