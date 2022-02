A C’è posta per te la dichiarazione d’amore di Marika per Salvatore: “Sei davvero l’uomo dei miei sogni” (Di domenica 27 febbraio 2022) A C’è posta per te, oltre alle emozioni regalate dalle famiglie, si è parlato anche di amore nella puntata del 26 febbraio. Sebastiano, infatti, ha chiesto all’ex fidanzata Annalisa di tornare con lui. Ma la ragazza ha voluto chiudere la busta. Anche Marika ha convocato nell’amato people show il padre delle sue bambine, Salvatore. La ragazza ha voluto fare una sorpresa al suo amato, con l’aiuto di Raoul Bova. A C’è posta per te la storia di Marika e Salvatore Marika e Salvatore sono diventati genitori a sedici anni, e, dopo tre anni, hanno accolto una nuova bambina. La ragazza ha deciso di scrivere a C’è posta per te per fare una sorpresa al compagno e infondergli un po’ di fiducia: “Non ho i soldi per comprare un regalo, in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) A C’èper te, oltre alle emozioni regalate dalle famiglie, si è parlato anche di amore nella puntata del 26 febbraio. Sebastiano, infatti, ha chiesto all’ex fidanzata Annalisa di tornare con lui. Ma la ragazza ha voluto chiudere la busta. Ancheha convocato nell’amato people show il padre delle sue bambine,. La ragazza ha voluto fare una sorpresa al suo amato, con l’aiuto di Raoul Bova. A C’èper te la storia disono diventati genitori a sedici anni, e, dopo tre anni, hanno accolto una nuova bambina. La ragazza ha deciso di scrivere a C’èper te per fare una sorpresa al compagno e infondergli un po’ di fiducia: “Non ho i soldi per comprare un regalo, in ...

Advertising

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti di #MariaDeFilippi @Totti e #RaoulBova. In prima serata su #Canale5 - zazoomblog : A C’è posta per te Antonio chiede perdono ai figli nessuno apre la busta: “Non è nei nostri pensieri” - #posta… - annoyoso : da informazioni di guerra a informazioni essenziali di C'è posta per te. - irinaanatellaa : RT @Annamariaxox91: Ovunque Sarai alla fine di c'è posta per te e io scoppio a piangere #Irama #cepostaperte - MediasetTgcom24 : 'C'è posta per te', Noemi ringrazia i suoi genitori con Francesco Totti #noemi #totti #francescototti… -