4.500 arresti in Russia durante le proteste contro la guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Un totale di 4.552 persone sono state arrestate dalla polizia russa nel corso delle manifestazioni di protesta contro l'invasione dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio. Lo riporta il sito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Un totale di 4.552 persone sono state arrestate dalla polizia russa nel corso delle manifestazioni di protestal'invasione dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio. Lo riporta il sito ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 4.500 arresti durante le proteste contro la guerra #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - serenel14278447 : 4.500 arresti in Russia durante le proteste contro la guerra - oknerazay : RT @MediasetTgcom24: In Russia 4.500 arresti durante le proteste contro la guerra #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - In Russia oltre 4.500 arresti durante le proteste contro la guerra - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: In Russia 4.500 arresti durante le proteste contro la guerra #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky… -