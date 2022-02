2 - 1 alla Lazio, Napoli aggancia il Milan (Di lunedì 28 febbraio 2022) Insigne apre le danze, Pedro gela e illude e all'ultimo respiro è Fabian Ruiz a spedire il Napoli in Paradiso. Stavolta la chance Spalletti se la gioca bene e all'Olimpico contro la Lazio passa per 2 -... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Insigne apre le danze, Pedro gela e illude e all'ultimo respiro è Fabian Ruiz a spedire ilin Paradiso. Stavolta la chance Spalletti se la gioca bene e all'Olimpico contro lapassa per 2 -...

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - annatrieste : Dunque col Cagliari stavamo pensando al Barcellona, col Barcellona stiamo pensando alla Lazio e con la Lazio penseremo a MAMMT - ilriformista : Il #Codacons ha annunciato che impugnerà al Tar del Lazio gli atti con cui il sindaco #Gualtieri affiderà alla… - TotoC87 : @CristinaMicoli Perché Radu ha na certa età e 90 minuti non li regge, il discorso è sempre lo stesso, la domanda an… - DavidBasco86 : detto che il Napoli ha meritato, sta facendo una grande stagione e merita di stare in testa con noi... secondo me p… -