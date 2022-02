Zinchenko visto a manifestare | Guardiola | “Come vi sentireste se attaccassero voi?”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Uno dei calciatori che sta sicuramente subendo più duramente ciò che sta accadendo in Ucraina è Oleksandr. Il terzino ucraino è statola notte scorsa a una manifestazione.UcrainaNon si sono fatte attendere le parole dell’allenatore Pep, che ha così risposto, in conferenza stampa, a un giornalista che gli chiedeva di giustificare la presenza dialla manifestazione in difesa del suo Paese: “Tu cosa faresti seil Regno Unito?reagiresti?ti sentiresti? In Jugoslavia nessuno ha fatto niente e si sono uccisi gli uni con gli altri per anni. Purtroppo nel mondo ci sono tante guerra e tanti innocenti ...

...è soffermato anche su quanto sta accadendo in Ucraina e su come la sta vivendo Oleksandr:... Ieri hoArsenal - Wolves, c'è intensità in ogni partita. Perché non dovrei essere felice? ...Oleksandarha usato parole durissime nei confronti di Putin e detto ciò, è stato ... Stamattina hanno sospeso il campionato e dalle finestre dell'hotel Opera abbiamofile di auto che si ...Una reazione ai fatti che stanno coinvolgendo il suo Paese, l'Ucraina, e all'invasione armata e alle bombe lanciate dalla Russia questa mattina 'Putin, spero che tu muoia subendo la morte più dolorosa ...Ha parlato anche Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina dello Shakhtar Donetsk e rimasto bloccato in Ucraina: “Siamo tutti in hotel. Dalla Nazione opposta è intervenuto Fedor Smolov, giocatore d ...