Zinchenko piange nel riscaldamento di Everton-City: troppa sofferenza per la guerra

Lacrime di dolore e sofferenza quelle versate da Oleksandr Zinchenko nel riscaldamento di Everton-Manchester City. Il terzino ucraino si è commosso per i cori, gli striscioni e i tanti messaggi contro la guerra veicolati a contorno del match di Goodison Park. A dargli conforto con un lungo abbraccio è Vitaliy Mykolenko, connazionale ma oggi avversario in quanto difensore dei Toffees.

