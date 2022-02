Zinchenko, le lacrime dell’ucraino prima di Everton-Man. City | VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) E' stato un prepartita particolare quello di Everton-Manchester City: in campo c'erano anche i due ucraini Zinchenko e Mykolenko, visibilmente commossi per quanto sta succedendo nel loro Paese. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) E' stato un prepartita particolare quello di-Manchester: in campo c'erano anche i due ucrainie Mykolenko, visibilmente commossi per quanto sta succedendo nel loro Paese.

