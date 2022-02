Zelensky respinge l'offerta Usa di lasciare Kiev: "Voglio munizioni, non un passaggio" - "Stiamo fermando l'orda" (Di sabato 26 febbraio 2022) 26 feb 07:00 L'Onu: 100mila ucraini in fuga dall'invasione Circa 100mila ucraini, secondo l'Onu, hanno lasciato le loro case e sono al momento sfollati all'interno del Paese, mentre diverse migliaia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) 26 feb 07:00 L'Onu: 100mila ucraini in fuga dall'invasione Circa 100mila ucraini, secondo l'Onu, hanno lasciato le loro case e sono al momento sfollati all'interno del Paese, mentre diverse migliaia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky respinge offerta Usa per evacuare da Kiev: 'Voglio munizioni' #usa #oleksiydanilov #presidente… - morroni_marco : Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio, spari ed espolsioni. Zelensky braccato respinge l’ospitalità Usa: “Voglio muniz… - zazoomblog : Guerra Ucraina Kiev sotto assedio Zelensky braccato respinge l’ospitalità Usa: “Voglio munizioni”. Mosca: “Vicini a… - EddiePabloItaly : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Zelensky respinge offerta Usa per evacuare da Kiev: 'Voglio munizioni' #usa #oleksiydanilov #presidente #vol… - casisa657 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Zelensky respinge offerta Usa per evacuare da Kiev: 'Voglio munizioni' #usa #oleksiydanilov #presidente #vol… -