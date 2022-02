Zelensky fa pace con Draghi: “L’ho sentito al telefono, l’Italia sostiene l’esclusione della Russia da Swift” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino: «Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Paesi». Il “Caso Italia” era nato dopo un tweet dello stesso Zelensky a seguito delle parole del premier italiano di fronte alle Camere per una telefonata mancata, tra malinteso e accuse Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino: «Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Paesi». Il “Caso Italia” era nato dopo un tweet dello stessoa seguito delle parole del premier italiano di fronte alle Camere per una telefonata mancata, tra malinteso e accuse

