WWE: Tutto facile per Sasha contro Shotzi, poi annuncia con Naomi l’obiettivo titoli di coppia (Di sabato 26 febbraio 2022) C’è sempre molta curiosità attorno alla figura di Sasha Banks, The Boss era assente da SmackDown da dicembre e l’ultima sua apparizione era stata alla Royal Rumble dove non aveva ottenuto il risultato sperato. Stanotte The Blueprint è tornata in azione contro un’avversaria affrontata diverse volte nella seconda parte del 2021, per lo più in match di coppia, ovvero Shotzi. Annuncio a sorpresa Prima del match al tavolo di commento si è accomodata Naomi. L’incontro contro Shotzi per Sasha è stato una passeggiata, The Boss ha chiuso la contesa in un paio di minuti costringendo l’avversaria ad arrendersi dopo una Bank Statement. A fine match dopo i festeggiamenti di rito è salita sul ring Naomi, che sorprendendo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 26 febbraio 2022) C’è sempre molta curiosità attorno alla figura diBanks, The Boss era assente da SmackDown da dicembre e l’ultima sua apparizione era stata alla Royal Rumble dove non aveva ottenuto il risultato sperato. Stanotte The Blueprint è tornata in azioneun’avversaria affrontata diverse volte nella seconda parte del 2021, per lo più in match di, ovvero. Annuncio a sorpresa Prima del match al tavolo di commento si è accomodata. L’inperè stato una passeggiata, The Boss ha chiuso la contesa in un paio di minuti costringendo l’avversaria ad arrendersi dopo una Bank Statement. A fine match dopo i festeggiamenti di rito è salita sul ring, che sorprendendo ...

