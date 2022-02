WWE: Firma del contratto tra Lesnar e Reigns, la bestia si è divertito con le guardie di sicurezza (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di ieri la WWE ha ufficializzato ciò che tutti si aspettavano, Brock Lesnar vs Roman Reigns chiuderà WrestleMania 38 e sarà quindi il Main Event della Night 2 dell’evento. Paul Heyman l’ha definito il più grande match di tutti i tempi a WrestleMania e la posta in palio sarà altissima, con la possibilità per il vincitore di conquistare entrambe le cinture in un Winner Takes All Title Unification Match. “Tutto mi appartiene” I primi a giungere sul ring per la Firma del contratto sono stati i membri della Bloodline, ingente presenza di guardie di sicurezza per evitare uno scontro. Paul Heyman ha preso subito la parola descrivendo il match come il più grande della storia di WrestleMania. Lesnar è giunto sul ring e si è preoccupato di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di ieri la WWE ha ufficializzato ciò che tutti si aspettavano, Brockvs Romanchiuderà WrestleMania 38 e sarà quindi il Main Event della Night 2 dell’evento. Paul Heyman l’ha definito il più grande match di tutti i tempi a WrestleMania e la posta in palio sarà altissima, con la possibilità per il vincitore di conquistare entrambe le cinture in un Winner Takes All Title Unification Match. “Tutto mi appartiene” I primi a giungere sul ring per ladelsono stati i membri della Bloodline, ingente presenza didiper evitare uno scontro. Paul Heyman ha preso subito la parola descrivendo il match come il più grande della storia di WrestleMania.è giunto sul ring e si è preoccupato di ...

