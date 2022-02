WWE | Corsa contro il tempo per Bobby Lashley | vuole esserci a Wrestlemania

(Di sabato 26 febbraio 2022) Con l’angle effettuato durante l’Elimination Chamber match,è stato tolto dagli show della WWE ed in particolare da Raw. Secondo quanto riportato dai media americani, l’ex campione del mondo dovrà rimanere fuori per quattro mesi a causa di un serio infortunio alla spalla. Saltando così la prossima edizione diilper il ritorno A differenza dei report dei giorni scorsi, ora sembra chestia tentando in tutti i modi di poter ritornare a disposizione della compagnia entro l’edizione 2022 di. Ora si trova in Alabama e sta svolgendo diversi test per convincere i medici a dargli il via libera per poter tornare a lottare nel più breve...

